Bloomberg: в Восточной Европе недовольны планами Байдена провести встречу России и НАТО

В странах Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена провести диалог при участии России и членов НАТО по поводу обеспокоенности Москвы действиями альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран региона.

По словам источника агентства из восточноевропейской страны, власти одного из государств «пришли в ярость» от такого предложения США и хотят объяснений, что именно планирует Байден.

8 декабря американский президент заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, детали консультаций станут известны позднее на текущей неделе.