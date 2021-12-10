Bloomberg: в Восточной Европе недовольны планами Байдена провести встречу России и НАТО

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В странах Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена провести диалог при участии России и членов НАТО по поводу обеспокоенности Москвы действиями альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран региона.
Bloomberg: в Восточной Европе недовольны планами Байдена провести встречу России и НАТО
  • AP

По словам источника агентства из восточноевропейской страны, власти одного из государств «пришли в ярость» от такого предложения США и хотят объяснений, что именно планирует Байден.

8 декабря американский президент заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, детали консультаций станут известны позднее на текущей неделе.

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