Bloomberg: в Восточной Европе недовольны планами Байдена провести встречу России и НАТО
- AP
По словам источника агентства из восточноевропейской страны, власти одного из государств «пришли в ярость» от такого предложения США и хотят объяснений, что именно планирует Байден.
8 декабря американский президент заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.
По словам представителя Госдепа Неда Прайса, детали консультаций станут известны позднее на текущей неделе.