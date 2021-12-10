В Эстонии выступили за обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по НАТО

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Президент Эстонии Алар Карис поддержал обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по НАТО.
В Эстонии выступили за обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по НАТО
  • globallookpress.com

«Позиция Эстонии ясна: НАТО будет обсуждать вопросы безопасности Европы, включая Эстонию, со всеми союзниками, и это было подтверждено всеми на недавно завершившейся встрече», — цитирует заявление Кариса Интерфакс.

Он отметил, что третьи страны не могут принимать решения, касающиеся деятельности альянса в сфере безопасности, накладывать вето или рассуждать о том, кто может или не может стать членом НАТО.

«Это может быть только решением стран НАТО. Военное сдерживание НАТО — это вопрос, который решается только государствами-членами НАТО в соответствии с ситуацией в области безопасности», — сказал президент.

Карис добавил, что существующий кризис можно решить по имеющимся каналам связи, а общение с Россией должно проходить через Совет Россия — НАТО.

«Все союзники должны работать вместе, чтобы изменить поведение России», — заключил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран региона сообщало, что в странах Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена провести диалог при участии России и членов НАТО по поводу обеспокоенности Москвы действиями альянса.

8 декабря американский президент заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.

По его словам, кроме США планируется привлечь к встрече «как минимум четырёх из главных союзников по НАТО».

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