Глава МИД Ирана заявил о сложностях на переговорах по СВПД

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Страны «евротройки» предпринимают шаги, которые осложняют достижение соглашения на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Глава МИД Ирана заявил о сложностях на переговорах по СВПД
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Министр иностранных дел Ирана сказал главе дипломатии ЕС, что негативный настрой и заявления «евротройки» являются неконструктивными, а также усложняют ситуацию, замедляют процесс достижения соглашения», — написал иранский журналист Аббас Аслани в своём аккаунте в Twitter.

Ранее в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ», глава МИД Ирана отметил, что Тегеран «решительно настроен на достижение хорошей договорённости в Вене и готов продемонстрировать свою добрую волю».

При этом Абдоллахиан подчеркнул, что в Иране не приемлют требований, выходящих за рамки СВПД.

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