Глава МИД Ирана заявил о сложностях на переговорах по СВПД

Страны «евротройки» предпринимают шаги, которые осложняют достижение соглашения на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Министр иностранных дел Ирана сказал главе дипломатии ЕС, что негативный настрой и заявления «евротройки» являются неконструктивными, а также усложняют ситуацию, замедляют процесс достижения соглашения», — написал иранский журналист Аббас Аслани в своём аккаунте в Twitter.

Ранее в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ», глава МИД Ирана отметил, что Тегеран «решительно настроен на достижение хорошей договорённости в Вене и готов продемонстрировать свою добрую волю».

При этом Абдоллахиан подчеркнул, что в Иране не приемлют требований, выходящих за рамки СВПД.