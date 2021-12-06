Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию с СВПД

Короткая ссылка
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ», прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию с СВПД
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com

Он отметил, что «Иран решительно настроен на достижение хорошей договорённости в Вене и готов продемонстрировать свою добрую волю, однако Тегеран не приемлет требований, выходящих за рамки СВПД».

«Иран не будет вести переговоры по темам, выходящим за СВПД», — подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить