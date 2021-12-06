Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию с СВПД

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ», прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Он отметил, что «Иран решительно настроен на достижение хорошей договорённости в Вене и готов продемонстрировать свою добрую волю, однако Тегеран не приемлет требований, выходящих за рамки СВПД».

«Иран не будет вести переговоры по темам, выходящим за СВПД», — подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали.