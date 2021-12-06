Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию с СВПД
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Он отметил, что «Иран решительно настроен на достижение хорошей договорённости в Вене и готов продемонстрировать свою добрую волю, однако Тегеран не приемлет требований, выходящих за рамки СВПД».
«Иран не будет вести переговоры по темам, выходящим за СВПД», — подчеркнул глава МИД.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали.