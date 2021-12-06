Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию с СВПД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассмотрена ситуация на переговорах в венском формате по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Подчёркнут серьёзный настрой на продолжение сосредоточенной работы по «перезапуску» СВПД», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участникам переговоров с Ираном необходимо удвоить усилия для возвращения к исполнению СВПД.