Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию с СВПД

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали.
Рябков обсудил с послом Ирана ситуацию с СВПД
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассмотрена ситуация на переговорах в венском формате по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Подчёркнут серьёзный настрой на продолжение сосредоточенной работы по «перезапуску» СВПД», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участникам переговоров с Ираном необходимо удвоить усилия для возвращения к исполнению СВПД.

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