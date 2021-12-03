В ООН заявили о необходимости увеличить усилия по иранской ядерной сделке

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участникам переговоров с Ираном необходимо удвоить усилия для возвращения к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы призываем всех участников переговоров удвоить усилия, чтобы выйти на реализацию этих договорённостей», — сказал Дюжаррик.

Таким образом он выразил позицию Генсека ООН Антониу Гутерреша по результатам минувшего раунда консультаций по СВПД в Вене.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил продвижение в переговорах по иранской ядерной сделке.

Гутерреш назвал важным шагом возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке.