В ООН заявили о необходимости увеличить усилия по иранской ядерной сделке
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
«Мы призываем всех участников переговоров удвоить усилия, чтобы выйти на реализацию этих договорённостей», — сказал Дюжаррик.
Таким образом он выразил позицию Генсека ООН Антониу Гутерреша по результатам минувшего раунда консультаций по СВПД в Вене.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил продвижение в переговорах по иранской ядерной сделке.
Гутерреш назвал важным шагом возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке.