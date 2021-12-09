Министр климата Польши «решительно просит» ЕК начать расследование в отношении «Газпрома»
- РИА Новости
Такое мнение она выразила в эфире Польского радио
«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»... «Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром (по энергетике) и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство», — цитирует её ТАСС.
Как ранее заявил замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс, «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.
В конце ноября начальник департамента компании «Газпром экспорт» Андрей Зотов заявил, что запасы в подземных хранилищах газа Европы составляют 75,5 млрд куб. м — это на 15 млрд куб. м ниже средних значений.
Также в «Газпроме» отметили, что европейские страны уже потратили почти 25% объёмов газа, которые были закачаны в ПХГ в этом году.