Министр климата Польши «решительно просит» ЕК начать расследование в отношении «Газпрома»

Министр климата Польши Анна Москва решительно просит Еврокомиссию запустить антимонопольное разбирательство против «Газпрома». Как утверждает глава ведомства, «есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство».

Такое мнение она выразила в эфире Польского радио

«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»... «Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром (по энергетике) и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство», — цитирует её ТАСС.

Как ранее заявил замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс, «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.

В конце ноября начальник департамента компании «Газпром экспорт» Андрей Зотов заявил, что запасы в подземных хранилищах газа Европы составляют 75,5 млрд куб. м — это на 15 млрд куб. м ниже средних значений.

Также в «Газпроме» отметили, что европейские страны уже потратили почти 25% объёмов газа, которые были закачаны в ПХГ в этом году.