В Евросоюзе изучат возможные последствия продовольственного эмбарго со стороны Минска

Европейская комиссия в курсе решения Белоруссии ввести продовольственное эмбарго против стран ЕС в ответ на их санкции, однако Брюссель пока не может оценить их последствия для объединения. Об этом сообщил ТАСС представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Мы приняли к сведению решение Минска», — заявил он, отметив, что «Еврокомиссия изучает его», а возможные последствия решения «ещё предстоит оценить».

7 декабря Белоруссия в качестве ответной меры на санкции стран Запада ввела продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из государств, которые проводят недружественную по отношению к Минску политику.

Под эмбарго подпали товары из стран ЕС, а также из США, Канады, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

В список запрещённых к ввозу продуктов включены мясные продукты, молочная продукция, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и так далее.