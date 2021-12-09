В Евросоюзе изучат возможные последствия продовольственного эмбарго со стороны Минска
- Reuters
«Мы приняли к сведению решение Минска», — заявил он, отметив, что «Еврокомиссия изучает его», а возможные последствия решения «ещё предстоит оценить».
7 декабря Белоруссия в качестве ответной меры на санкции стран Запада ввела продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из государств, которые проводят недружественную по отношению к Минску политику.
Под эмбарго подпали товары из стран ЕС, а также из США, Канады, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.
В список запрещённых к ввозу продуктов включены мясные продукты, молочная продукция, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и так далее.