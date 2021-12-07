Белоруссия вводит продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада

Белоруссия в качестве ответной меры на санкции стран Запада вводит продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из стран, которые проводят недружественную по отношению к Минску политику.

Это закреплено в постановлении Совета министров Белоруссии №700 «О применении специальных мер», сообщает БЕЛТА.

Пресс-служба белорусского правительства отмечает, что постановление Совета министров не коснётся товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных, к примеру, для детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что в ответ на новые санкции Запада расширены списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.