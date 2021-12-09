В Совфеде осудили слова сенатора США о возможном применении ядерного оружия

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского сенатора Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за сообщений о якобы эскалации у границы Украины.

«Американские политики постоянно говорят какие-то абсолютно не соответствующие реальности вещи, и они особо не задумываются над своими словами. Даже люди, которые облечены большой властью. Сенатор — это человек, который должен быть примером, человек, на которого в значительной степени ориентируется американское общество», — пояснил Цеков.

По его словам, сенатор говорит «просто возмутительные вещи».

«Причём предполагает, что США могут начать ядерную войну из-за каких-то «проблем» на границе с Украиной. Хотя он не знает детально об этих «проблемах», даже не понимает, что их на самом деле нет, что всё это надуманно, что эта ситуация накручена и гипертрофирована, причём делают это в значительной степени представители американских и европейских СМИ. Конечно, было бы правильно, если бы американское сообщество осудило само высказывание американского сенатора», — заключил собеседник RT.

Ранее посольство России в США назвало безответственными слова американского сенатора Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за сообщений о якобы эскалации у границы Украины.

В посольстве напомнили о совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года, подтверждающем приверженность стран отказу от ведения ядерной войны.

В интервью Fox News Уикер не исключил превентивного использования ядерного оружия против России в связи с внутриукраинским кризисом.