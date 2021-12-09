Посольство России назвало безответственными слова сенатора США о ядерном оружии
«Подобные высказывания — безответственны», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
В посольстве напомнили о совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года, подтверждающем приверженность стран отказу от ведения ядерной войны.
В интервью Fox News Уикер не исключил превентивного использования ядерного оружия против России в связи с внутриукраинским кризисом.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.