Посольство России назвало безответственными слова сенатора США о ядерном оружии

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Посольство России в США назвало безответственными слова американского сенатора Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за сообщений о якобы эскалации у границы Украины.

«Подобные высказывания — безответственны», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

В посольстве напомнили о совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года, подтверждающем приверженность стран отказу от ведения ядерной войны.

В интервью Fox News Уикер не исключил превентивного использования ядерного оружия против России в связи с внутриукраинским кризисом.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.

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