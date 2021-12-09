Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США разваливают систему международных отношений.

Об этом она сказала, комментируя высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил о трансформации системы международных отношений.

По мнению американского дипломата, их нынешняя структура во главе с ООН «постепенно уходит в прошлое».

Захарова обратила внимание на то, что при этом Салливан признал активные попытки Соединённых Штатов преобразовать установившийся миропорядок за счёт формирования новых «альянсов, партнёрств и институтов», которые должны работать на благо Вашингтона.

«Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», — написала официальный представитель российского МИД в Telegram-канале.

По мнению Захаровой, именно с этой целью Соединённые Штаты организуют саммит за демократию, участники которого будут «обслуживать интересы» Вашингтона.

«Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». В одном не откажешь — оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами», — заключила она.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее назвал переоценённым инициированный США саммит за демократию.

Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что это мероприятие станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих.