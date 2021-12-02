Рябков назвал переоценённым инициированный США саммит за демократию

Короткая ссылка
Инициированный США саммит за демократию «подзатухнет» со временем, его значение переоценивают, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков назвал переоценённым инициированный США саммит за демократию
  • РИА Новости

«Мы как-то переоцениваем значение этого предстоящего виртуального мероприятия. Вспомним, что во времена президентства Билла Клинтона было создано нечто подобное», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам дипломата, речь идёт о «Сообществе демократий», которое сначала «подзатухло», а потом сама идея забылась.

«Я думаю, нечто подобное произойдёт и в этот раз, нужно просто набраться терпения», — убеждён он.

Рябков подчеркнул, что Вашингтону не удастся таким образом сломить решимость Москвы стоять на защите своих ценностей, суверенитета и обеспечения безопасности.

США пригласили на саммит за демократию, который пройдёт в декабре, 110 стран. 

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что это мероприятие станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить