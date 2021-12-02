Рябков назвал переоценённым инициированный США саммит за демократию

Инициированный США саммит за демократию «подзатухнет» со временем, его значение переоценивают, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы как-то переоцениваем значение этого предстоящего виртуального мероприятия. Вспомним, что во времена президентства Билла Клинтона было создано нечто подобное», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам дипломата, речь идёт о «Сообществе демократий», которое сначала «подзатухло», а потом сама идея забылась.

«Я думаю, нечто подобное произойдёт и в этот раз, нужно просто набраться терпения», — убеждён он.

Рябков подчеркнул, что Вашингтону не удастся таким образом сломить решимость Москвы стоять на защите своих ценностей, суверенитета и обеспечения безопасности.

США пригласили на саммит за демократию, который пройдёт в декабре, 110 стран.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что это мероприятие станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих.