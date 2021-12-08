Россия и Греция продолжат развивать сотрудничество в области сельского хозяйства

Россия и Греция продолжат развивать двустороннее сотрудничество в области сельского хозяйства. Об этом говорится в «Совместном плане действий между Российской Федерацией и Греческой Республикой на 2022—2024 годы», который опубликован на сайте Кремля.

«Стороны продолжат развивать двустороннее сотрудничество в области сельского хозяйства по следующим основным направлениям: развитие товарооборота сельскохозяйственной продукции путём совместных усилий по устранению возможных технических препятствий, обмен инновационными технологиями в области сельского хозяйства и продовольствия, взаимодействие научных и исследовательских организаций, сотрудничество в области виноградарства и виноделия, использования посадочного материала и агротуризма», — говорится в тексте.

Также стало известно, что Москва и Афины условились стремиться к разработке и продвижению совместных пакетных туров для организации комбинированных поездок в Россию и Грецию.

Президент России Владимир Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В Сочи стороны обсудили вопросы сотрудничества, а к визиту греческого премьера приурочили подписание документов в таких сферах, как безопасность на море, туризм, финансы и высокие технологии.