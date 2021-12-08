Финансовый директор компаний Ходорковского открыла в Лондоне пиар-фирму

Финансовый директор компаний бизнесмена Михаила Ходорковского Наталья Шачкова открыла в Великобритании пиар-агентство Analitika One Limited, которое, по мнению экспертов, «нацелено на Россию».

В реестре компаний Великобритании The Companies House юрлицо Analitika One появилось 17 ноября 2021 года. Наталья Шачкова указана директором и единственным владельцем организации. Это означает, что она владеет более чем 75% уставного капитала или её доля владения голосующими акциями — 75% или более.

У компании два вида деятельности: в качестве первого указаны связи с общественностью и массовая коммуникация, а второго — управленческое консультирование, за исключением финансового консалтинга.

Analitika One зарегистрирована в Лондоне, в бизнес-центре Palladium House в центральном районе Сохо. Там же находится значительное количество других британских проектов Ходорковского: MBK Productions (на неё оформлены торговые знаки «Открытой России»* и бренд «Ходорковский»), Human Rights Project Management (бывшая Otkrytaya Rossia) и Hanover 16, финансирующий медиапроекты Ходорковского. Всеми проектами, по данным британского реестра компаний, также руководит Шачкова.

Основатель портала «Приговор», исследователь биографии Ходорковского Сергей Соколов считает, что новая фирма создана под новый проект в России.

«Думаю, что фирма Analitika One, которую создала сотрудница Ходорковского Наталья Шачкова, открыта для нового проекта Ходорковского, нацеленного на Россию», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт добавил, что Шачкова — одна из ближайших соратниц Ходорковского.

«Это давняя сотрудница и финансовый директор, директор практически всех компаний Ходорковского, — отметил он. — Шачкова занимается всеми офшорами. С Ходорковским она сотрудничает больше десяти лет».

Ранее RT выяснил, что британская усадьба Ходорковского стоимостью £6 млн отдана в залог швейцарскому банку. Запросы на реконструкцию усадьбы также подписывала Наталья Шачкова.

* Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.