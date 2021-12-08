Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Британии о зависимости Европы от российского газа

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Дарья Ускова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о необходимости для Европы избегать зависимости от российского газа.
Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Британии о зависимости Европы от российского газа
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Если Европа нуждается в российском газе, она должна его брать, потому что он выгоден. Он продаётся дешевле, чем сжиженный газ», — заявил сенатор.

Он также выразил недоумение по поводу так называемой зависимости. 

«У нас товар, у них деньги. И каким образом это сказывается на зависимости или независимости — трудно понять», — сообщил собеседник RT.

Джабаров уточнил, что такое заявление — это всего лишь «очередная истерия» в сторону России, и призвал спокойно относиться к словам главы британского МИДа.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Европу избегать стратегической зависимости от российского газа.

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