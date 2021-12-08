Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Британии о зависимости Европы от российского газа
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
«Если Европа нуждается в российском газе, она должна его брать, потому что он выгоден. Он продаётся дешевле, чем сжиженный газ», — заявил сенатор.
Он также выразил недоумение по поводу так называемой зависимости.
«У нас товар, у них деньги. И каким образом это сказывается на зависимости или независимости — трудно понять», — сообщил собеседник RT.
Джабаров уточнил, что такое заявление — это всего лишь «очередная истерия» в сторону России, и призвал спокойно относиться к словам главы британского МИДа.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Европу избегать стратегической зависимости от российского газа.