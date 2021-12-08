Глава МИД Британии призвала Европу избегать зависимости от российского газа

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Европе следует избегать зависимости от российского газа.
Глава МИД Британии призвала Европу избегать зависимости от российского газа
  • Reuters

«Если Россия добьётся своего, Европа будет всё сильнее висеть на крючке её газа… Нам нужно избежать стратегической зависимости от российского газа», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что Евросоюз полагается на Россию в отношении поставок более 40% газа.

Ранее исполняющий обязанности директора третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить