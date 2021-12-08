Глава МИД Британии призвала Европу избегать зависимости от российского газа
- Reuters
«Если Россия добьётся своего, Европа будет всё сильнее висеть на крючке её газа… Нам нужно избежать стратегической зависимости от российского газа», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что Евросоюз полагается на Россию в отношении поставок более 40% газа.
Ранее исполняющий обязанности директора третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».