Глава МИД Британии призвала Европу избегать зависимости от российского газа

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Европе следует избегать зависимости от российского газа.

«Если Россия добьётся своего, Европа будет всё сильнее висеть на крючке её газа… Нам нужно избежать стратегической зависимости от российского газа», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что Евросоюз полагается на Россию в отношении поставок более 40% газа.

Ранее исполняющий обязанности директора третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».