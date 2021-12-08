Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил возможность потепления отношений России и США после переговоров президентов.

«Нет, пока об этом (потеплении в отношениях. — RT) говорить не приходится», — цитирует Пескова газета «Известия».

По его словам, «особого повода для оптимизма пока нет, но тем не менее президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе, по тем самым красным линиям, если говорить примитивно, президенты назначат своих доверенных представителей и эти представители весьма оперативно вступят в переговоры».

Также Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в формате тет-а-тет. Беседа продлилась немногим более двух часов.

Подробнее — в материале RT.