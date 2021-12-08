США и четыре страны Европы призвали Россию снизить напряжённость на границе с Украиной

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии в ходе телефонного разговора, который состоялся после онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сошлись во мнении, что Москве нужно снизить уровень напряжённости на границе с Украиной.

«Канцлер и участвовавшие в (телефонном разговоре. — RT) главы государств и правительств подчеркнули свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что Россия должна снизить напряжённость», — цитирует ТАСС официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

По его словам, лидеры высказали мнение, что России нужно искать дипломатическое решение, в том числе в рамках нормандского формата, по реализации Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что лидеры США, Великобритании, Германии, Италии и Франции обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

Отмечалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие дни обсудить с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским текущую ситуацию на Украине.