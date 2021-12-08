В Британии допустили прекращение поставок газа из России в случае новых санкций США

Читатели британской газеты The Telegraph прокомментировали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также планы Вашингтона по возможному введению новых санкций.

Как написал один из комментаторов, санкции против России «наверняка приведут к приостановке поставок российского газа», отметив, что из-за этого европейцам «придётся изрядно помёрзнуть этой зимой», передаёт РИА Новости.

Другой пользователь согласился, что «большая часть Европы замёрзнет» в случае прекращения поставок газа.

Также читатели издания поддержали то, что Путин и Байден ведут диалог, отметив, что это снижает напряжённость. В комментариях к материалам газеты один из пользователей заявил, что «знает, кому смог бы довериться, и это не Байден».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский лидер Джо Байден говорил российскому коллеге Владимиру Путину о возможности введения новых санкций в достаточно приемлемой форме.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете конгресса заявила, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы, в случае российского «вторжения» на Украину.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил возможность использования «Северного потока — 2» для давления на Россию.