В ООН прокомментировали переговоры Путина и Байдена по Украине

В ООН выпустили заявление по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по поводу ситуации на Украине.

«Мы призываем все соответствующие стороны и впредь сосредотачиваться на урегулировании разногласий посредством диалога на всех уровнях, на деэскалации напряжённости и сохранении мира в регионе», — приводит РИА Новости заявление ООН.

В организации напомнили об ответственности сторон за обеспечение мирного разрешения кризиса на Украине в соответствии с Минскими соглашениями.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил о готовности Вашингтона способствовать продвижению Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.