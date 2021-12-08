МИД России: Украина вышла примерно из 50 соглашений в рамках СНГ

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Украина вышла примерно из 50 соглашений, решений и меморандумов в рамках СНГ, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«На сегодняшний день Киев вышел из порядка 50 соглашений, меморандумов, решений (в рамках СНГ. — RT)», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Панкина, при этом политически мотивированные решения киевских властей достаточно прагматичны и принимаются с учётом выгоды.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений и отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.

Президент России Владимир Путин утверждает, что Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис «далёк от разрешения».

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