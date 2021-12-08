Ушаков допустил углубление взаимодействия России и США в сфере кибербезопасности

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил углубление взаимодействия между Москвой и Вашингтоном в сфере кибербезопасности.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам помощника президента, стороны могли бы углубить взаимодействие в сфере кибербезопасности.

«Продвижение налицо... К этому готовы и мы, и американцы», — добавил Ушаков.

Он отметил, что для соответствующих целей была создана специальная диалоговая площадка — уже прошли пять заседаний профильной группы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что в связи с принятием в ООН подготовленной Россией и США резолюции о правилах поведения в сфере международной информационной безопасности отмечается сближение позиций Москвы и Вашингтона по данному вопросу.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что стороны договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.