Салливан: Байден не давал Путину обязательств по членству Украины в НАТО

Президент США Джо Байден не давал своему российскому коллеге Владимиру Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Я вам скажу чётко и прямо, что он не давал таких обязательств, не делал таких уступок», — цитирует РИА Новости Салливана.

Так он ответил на вопрос о том, просил ли Путин Байдена дать обязательство не пускать Украину в НАТО.

«Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться», — добавил советник президента США.

Президент России Владимир Путин ранее в рамках переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

До этого представитель американской администрации отметил готовность США поддержать дискуссии между НАТО и Россией.

Однако вместе с этим подчеркнул, что в Вашингтоне не собираются действовать в соответствии с логикой «принятия других, чьих бы то ни было красных линий», о которых говорил Путин.