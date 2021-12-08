Салливан: Байден не давал Путину обязательств по членству Украины в НАТО
- AFP
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«Я вам скажу чётко и прямо, что он не давал таких обязательств, не делал таких уступок», — цитирует РИА Новости Салливана.
Так он ответил на вопрос о том, просил ли Путин Байдена дать обязательство не пускать Украину в НАТО.
«Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться», — добавил советник президента США.
Президент России Владимир Путин ранее в рамках переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
До этого представитель американской администрации отметил готовность США поддержать дискуссии между НАТО и Россией.
Однако вместе с этим подчеркнул, что в Вашингтоне не собираются действовать в соответствии с логикой «принятия других, чьих бы то ни было красных линий», о которых говорил Путин.