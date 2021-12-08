В Белом доме не видят необходимости эвакуировать граждан США с Украины

Проводить эвакуацию граждан США с Украины не требуется, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

На вопрос о том, начали ли в Вашингтоне планировать эвакуацию американских граждан с Украины, она отметила, что у военнослужащих ВС США есть несколько планов под разные ситуации для обеспечения безопасности персонала.

В случае если ситуация с безопасностью становится тревожной, Госдеп публикует предупреждения для путешественников.

«Мы пока не в той точке», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что в Вашингтоне предпочли бы, чтобы ситуация на Украине не обострялась. Тем не менее, отметила она, если предполагаемое вторжение российских войск на Украину произойдёт, это не будет секретом.

«Мы узнаем, если Россия и Путин решат вторгнуться на Украину, не думаю, что это будет секретом», — сказала Джен Псаки.

В CNN со ссылкой на несколько источников ранее сообщали, что американская администрация изучает варианты потенциальной эвакуации граждан Соединённых Штатов с Украины на случай, если Россия «вторгнется» в эту страну.

Как заявили в Кремле, Россия не собирается ни на кого нападать.