Путин и Байден заявили о намерениях Москвы и Вашингтона продолжать необходимый диалог

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Москва и Вашингтон привержены продолжению диалога и необходимых контактов. Об этом сообщили в Кремле по итогам переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Путин и Байден заявили о намерениях Москвы и Вашингтона продолжать необходимый диалог
  • AFP
  • © THE WHITE HOUSE

«Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Ранее переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

В Белом доме отметили, что лидеры двух стран дали поручения своим командам продолжать общение по темам, которые были обсуждены в ходе переговоров на высшем уровне.

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