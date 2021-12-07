Путин и Байден заявили о намерениях Москвы и Вашингтона продолжать необходимый диалог
- AFP
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«Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты», — говорится в заявлении на сайте Кремля.
Ранее переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.
В Белом доме отметили, что лидеры двух стран дали поручения своим командам продолжать общение по темам, которые были обсуждены в ходе переговоров на высшем уровне.