Арест с задержанного в Дании российского судна «Академик Иоффе» снят
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«Это правда. Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро», — приводит РИА Новости слова директора института Алексея Сокова.
Он не исключил, что судно может начать возвращение в Россию сегодня вечером.
Информацию об удовлетворении апелляционной жалобы на арест также подтвердили ТАСС в пресс-службе Института океанологии РАН.
Ранее стало известно, что учёные и экипаж судна «Академика Иоффе», которое 4 ноября было задержано в Дании, прибыли в порт Калининграда.