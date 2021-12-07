Арест с задержанного в Дании российского судна «Академик Иоффе» снят

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Арест с задержанного в ноябре в Дании российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» снят. Об этом сообщили в Институте океанологии имени Ширшова, который использует судно.
Арест с задержанного в Дании российского судна «Академик Иоффе» снят
  • ©commons.wikimedia.org

«Это правда. Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро», — приводит РИА Новости слова директора института Алексея Сокова.

Он не исключил, что судно может начать возвращение в Россию сегодня вечером.

Информацию об удовлетворении апелляционной жалобы на арест также подтвердили ТАСС в пресс-службе Института океанологии РАН.

Ранее стало известно, что учёные и экипаж судна «Академика Иоффе», которое 4 ноября было задержано в Дании, прибыли в порт Калининграда. 

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