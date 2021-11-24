Экипаж и учёные с судна «Академик Иоффе» прибыли в Калининград

Учёные и экипаж российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», которое ранее задержали в Дании, прибыли в порт Калининграда. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

«Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» успешно прибыло с научной группой и экипажем судна «Академик Иоффе» на территорию Российской Федерации, в порт Калининграда», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН задержано в Дании по иску третьей стороны.

Позднее в посольстве России в Копенгагене заявили, что все учёные, а также 11 членов экипажа с задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» направлены в Калининград.