Экипаж и учёные с судна «Академик Иоффе» прибыли в Калининград
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«Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» успешно прибыло с научной группой и экипажем судна «Академик Иоффе» на территорию Российской Федерации, в порт Калининграда», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН задержано в Дании по иску третьей стороны.
Позднее в посольстве России в Копенгагене заявили, что все учёные, а также 11 членов экипажа с задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» направлены в Калининград.