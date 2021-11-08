В посольстве рассказали о ситуации с задержанным в Дании судном «Академик Иоффе»
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«В настоящий момент НИС «Академик Иоффе» продолжает оставаться на рейде в порту Скагена», — приводит РИА Новости её слова.
Сыроватко уточнила, что, по имеющейся у посольства информации, судебные инстанции Дании не вводили ограничительных мер в отношении находящихся на борту людей.
«Вопрос их возвращения в Россию рассматривается», — добавила дипломат.
Ранее стало известно, что судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН задержано в Дании по иску третьей стороны.
На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.