В посольстве рассказали о ситуации с задержанным в Дании судном «Академик Иоффе»

Вопрос возвращения из Дании членов экипажа и учёных с судна «Академик Иоффе» рассматривается. Как сообщила атташе посольства России в Копенгагене Мария Сыроватко, судно остаётся на рейде в порту Скагена.

«В настоящий момент НИС «Академик Иоффе» продолжает оставаться на рейде в порту Скагена», — приводит РИА Новости её слова.

Сыроватко уточнила, что, по имеющейся у посольства информации, судебные инстанции Дании не вводили ограничительных мер в отношении находящихся на борту людей.

«Вопрос их возвращения в Россию рассматривается», — добавила дипломат.

Ранее стало известно, что судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН задержано в Дании по иску третьей стороны.

На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.