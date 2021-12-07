Лавров: судя по всему, Киев будет прислушиваться только к США

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Судя по всему, Киев не будет никого слушать, кроме США, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: судя по всему, Киев будет прислушиваться только к США
  • © МИД РФ

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Чад Махаматом Зэном Шерифом.

Лавров подчеркнул, что в предстоящем разговоре президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом российская сторона чётко изложит свой подход к украинскому урегулированию, к необходимости заставить «киевский режим выполнять свои прямо записанные чёрным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер».  

«Больше, судя по всему, Киев никого слушать не будет, кроме Соединённых Штатов Америки. Посмотрим, чем закончится разговор, но у нас очень серьёзную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов ещё и провоцировать», — подытожил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Киев становится «всё более наглым в своей агрессивности» по отношению к Минским соглашениям и России.

Он также отметил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать, однако Берлин и Париж «пока манкируют своими обязательствами».

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