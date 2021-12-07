Во Франции на один месяц закрывают ночные клубы в связи с COVID-19

Во Франции на четыре недели будут закрыты ночные клубы в целях сдерживания распространения коронавируса. Об этом информирует агентство STA со ссылкой заявление французского премьер-министра Жана Кастекса.

AP

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Отмечается, что иных более строгих санитарных мер не вводится. Кастекс призвал граждан по возможности работать из дома и воздерживаться от гуляний. Ранее власти Франции ужесточили правила въезда на территорию государства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 в стране быстро ухудшается.