Во Франции заявили о быстром ухудшении ситуации с COVID-19

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Официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что ситуация с коронавирусом в стране быстро ухудшается.
Во Франции заявили о быстром ухудшении ситуации с COVID-19
  • AP

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация во Франции ухудшается явно и очень быстро. Это вызывает беспокойство. Зафиксирован стремительный рост новых случаев заражения коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Атталя.

Он отметил, что уровень случаев инфицирований превысил 300 на 100 тыс. жителей впервые с апреля.

Ранее сообщалось, что первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в заморском департаменте Франции.

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