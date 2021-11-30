В заморском департаменте Франции выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон»

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Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в заморском департаменте Франции. Об этом в эфире телеканала Réunion la 1ère сообщил специалист из Объединённой группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) Патрик Мавенги.
В заморском департаменте Франции выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон»
  • AP

Как сообщает BFMTV, случай был зафиксирован в заморском регионе страны Реюньон в Индийском океане. 

Уточняется, что заболевший — мужчина 53 лет. В рамках деловой поездки он проехал через Мозамбик и ЮАР, а затем вернулся на Реюньон.

В настоящий момент, по данным эксперта, пациент «страдает от болей в мышцах и утомляемости». Он и его окружение были изолированы.

Ранее сообщалось, что в Италии выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон».

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