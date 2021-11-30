В заморском департаменте Франции выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон»
- AP
Как сообщает BFMTV, случай был зафиксирован в заморском регионе страны Реюньон в Индийском океане.
Уточняется, что заболевший — мужчина 53 лет. В рамках деловой поездки он проехал через Мозамбик и ЮАР, а затем вернулся на Реюньон.
В настоящий момент, по данным эксперта, пациент «страдает от болей в мышцах и утомляемости». Он и его окружение были изолированы.
Ранее сообщалось, что в Италии выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон».