В заморском департаменте Франции выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон»

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в заморском департаменте Франции. Об этом в эфире телеканала Réunion la 1ère сообщил специалист из Объединённой группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) Патрик Мавенги.

Как сообщает BFMTV, случай был зафиксирован в заморском регионе страны Реюньон в Индийском океане.

Уточняется, что заболевший — мужчина 53 лет. В рамках деловой поездки он проехал через Мозамбик и ЮАР, а затем вернулся на Реюньон.

В настоящий момент, по данным эксперта, пациент «страдает от болей в мышцах и утомляемости». Он и его окружение были изолированы.

Ранее сообщалось, что в Италии выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон».