В генконсульстве России в Хьюстоне число дипломатов снизилось до двух

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Генеральный консул в Хьюстоне Александр Захаров объявил, что в российском дипведомстве в Хьюстоне работают лишь два человека.
В генконсульстве России в Хьюстоне число дипломатов снизилось до двух
  • Reuters

«На данный момент у нас осталось два дипломата, включая меня», — цитирует РИА Новости заявление Захарова, сделанное на полях Мирового нефтяного конгресса.

Дипломат также упомянул о позитивных настроениях в диалоге двух стран по визовым вопросам, что позволит прибыть новым сотрудникам.

По его словам, это коснётся как американских диппредставительств в России, так и российских дипмиссий в Соединённых Штатах, включая генконсульство в Хьюстоне.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона искажает факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и фактически речь идёт о выдворении.

Консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто, продолжение переговоров запланировано на декабрь.

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