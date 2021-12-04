В Госдепе заявили о прогрессе США и России в обсуждении вопросов дипломатических виз
«В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Он также отметил, что сторонам необходимо иметь открытые каналы связи, «особенно в период напряжённости».
Ранее посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что США и Россия серьёзно работают над решением вопроса выдачи американских виз россиянам.
В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что значимых продвижений между Россией и США в вопросе виз для дипломатов на данный момент не наблюдается.