Российский посол заявил об отсутствии продвижений с США в вопросе виз для дипломатов
- РИА Новости
Отмечается, что ранее американские СМИ сообщили: официальные лица России и США на встрече в Вене 17 ноября якобы подписали рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве
«Я не в курсе таких сообщений, я никаких прорывов — слово очень сильное, мощное, — я ни о каких прорывах не знаю», — приводит РИА Новости заявление Антонова.
Он добавил, что российские дипломаты пытаются найти решение, но на данный момент значительных прорывов нет.
Ранее посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что США и Россия серьёзно работают над решением вопроса выдачи американских виз россиянам.