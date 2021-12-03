Российский посол заявил об отсутствии продвижений с США в вопросе виз для дипломатов

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Значимых продвижений между Россией и США в вопросе виз для дипломатов на данный момент не наблюдается. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Российский посол заявил об отсутствии продвижений с США в вопросе виз для дипломатов
  • РИА Новости

Отмечается, что ранее американские СМИ сообщили: официальные лица России и США на встрече в Вене 17 ноября якобы подписали рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве

«Я не в курсе таких сообщений, я никаких прорывов — слово очень сильное, мощное, — я ни о каких прорывах не знаю», — приводит РИА Новости заявление Антонова.

Он добавил, что российские дипломаты пытаются найти решение, но на данный момент значительных прорывов нет.

Ранее посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что США и Россия серьёзно работают над решением вопроса выдачи американских виз россиянам.

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