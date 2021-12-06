Глава Пентагона провёл совещание с командованием по поводу ситуации вокруг Украины

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Глава Пентагона Ллойд Остин провёл совещание с командованием по поводу ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.
Глава Пентагона провёл совещание с командованием по поводу ситуации вокруг Украины
  • Reuters
  • © Irakli Gedenidze

В совещании принял участие председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

«Я могу сказать, что министр председательствовал на встрече, которая состоялась сегодня утром с ключевыми фигурами в министерстве, включая председателя Объединённого комитета начальников штабов... для обсуждения ситуации на Украине и, конечно, на западе России», — цитирует Кирби РИА Новости.

Как ранее заявили в американской администрации, если Россия «вторгнется на Украину», то США могут оказать помощь союзникам на восточном фланге НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал красной линией создание угроз для страны, которые будут находиться на территории Украины.

По его словам, если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, Россия будет должна «что-то подобное создать в отношении тех, кто... так угрожает».

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