Псаки заявила, что разговор Байдена с Путиным не будет заключаться в изложении угроз

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Предстоящую беседу президента США Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным не следует рассматривать как возможность «угрожать» Москве, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Псаки заявила, что разговор Байдена с Путиным не будет заключаться в изложении угроз
  • globallookpress.com
  • © Leah Millis

Во время пресс-конференции журналистка задала Псаки вопрос, чем Байден пригрозит России в случае «вторжения на Украину».

«Я думаю, что дело не в угрозах, а в том, чтобы донести, что правильный путь вперёд возможен посредством дипломатии. В то же время, что касается финансовых мер, мы активно консультировались с союзниками и считаем, что есть возможность дальнейших действий, которые нанесут значимый и серьёзный вред российской экономике. Можете называть это угрозой или фактами, подготовкой — как вам угодно, но мы говорили об этом публично, и президент определённо об этом скажет», — заявила представитель администрации США.

Как ранее сообщил высокопоставленный представитель администрации США, Байден проведёт разговор с российским лидером в «профессиональной, откровенной, прямой манере», он не намерен «грозить пальцем».

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину».

Меры могут затронуть суверенный долг и энергетические компании, а также предусматривают «отключение России от системы SWIFT», однако этот вариант собеседники телеканала называют «крайней мерой».

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