В США заявили, что Байден не будет «грозить пальцем» в разговоре с Путиным

Американский президент Джо Байден проведёт разговор с российским лидером Владимиром Путиным в «профессиональной, откровенной, прямой манере», он не намерен «грозить пальцем», сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

«Президент проведёт этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным, — в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», — сказал американский чиновник, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена сложно.

Представитель Кремля также выразил мнение, что в настоящее время в отношениях стран огромные «авгиевы конюшни», а расчистить их за несколько часов беседы «вряд ли возможно».