В ОДКБ заявили о вкладе учений организации в безопасность на таджикско-афганской границе

Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Таджикистана способствовали нормализации обстановки на таджикско-афганской границе. Об этом заявил заместитель генсека организации Валерий Семериков.

«Несмотря на пандемию, мы провели все мероприятия, связанные с подготовкой коллективных сил организации к использованию по предназначению», — приводит РИА Новости его слова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском языке.

Семериков уточнил, что манёвры проходили в разных районах зоны ответственности ОДКБ.

«Большая их часть была проведена в Центральноазиатском регионе и на территории Республики Таджикистан. Мы считаем, что это определённым образом способствовало нормализации обстановки в таджикско-афганском приграничье», — отметил он.

В октябре прошли учения стран ОДКБ «Боевое братство — 2021» в Таджикистане.