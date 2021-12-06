В ОДКБ заявили о вкладе учений организации в безопасность на таджикско-афганской границе

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Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Таджикистана способствовали нормализации обстановки на таджикско-афганской границе. Об этом заявил заместитель генсека организации Валерий Семериков.
В ОДКБ заявили о вкладе учений организации в безопасность на таджикско-афганской границе
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Несмотря на пандемию, мы провели все мероприятия, связанные с подготовкой коллективных сил организации к использованию по предназначению», — приводит РИА Новости его слова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском языке.

Семериков уточнил, что манёвры проходили в разных районах зоны ответственности ОДКБ.

«Большая их часть была проведена в Центральноазиатском регионе и на территории Республики Таджикистан. Мы считаем, что это определённым образом способствовало нормализации обстановки в таджикско-афганском приграничье», — отметил он.

В октябре прошли учения стран ОДКБ «Боевое братство — 2021» в Таджикистане.

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