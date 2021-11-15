В ЦВО рассказали подробности учений ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане
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«Военнослужащие Центрального военного округа впервые примут участие в совместном учении формирований сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля... «Кобальт-2021», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что манёвры пройдут на полигоне Фахрабад в Таджикистане.
Ранее экипажи штурмовиков Су-25СМ во время учений на одном из полигонов на Северном Кавказе уничтожили заглублённый командный пункт условного противника.