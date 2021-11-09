Штурмовики ЮВО уничтожили командный пункт «противника» на учениях на Северном Кавказе
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«В составе боевого звена экипажи самолётов Су-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек», — говорится в сообщении.
К полётам было привлечено около 200 лётчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб.
Ранее ФАН сообщало, что спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.