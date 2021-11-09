Штурмовики ЮВО уничтожили командный пункт «противника» на учениях на Северном Кавказе

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ во время учений на одном из полигонов на Северном Кавказе уничтожили заглублённый командный пункт условного противника.
Штурмовики ЮВО уничтожили командный пункт «противника» на учениях на Северном Кавказе
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В составе боевого звена экипажи самолётов Су-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек», — говорится в сообщении.

К полётам было привлечено около 200 лётчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб.

Ранее ФАН сообщало, что спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.

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