В ЕК отреагировали на статью FT о недоверии ряда стран ЕС к данным США по Украине

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В Еврокомиссии прокомментировали статью Financial Times о том, что некоторые страны ЕС сначала с недоверием отнеслись к предупреждениям США о том, что Россия готовит «вторжение» на Украину.
В ЕК отреагировали на статью FT о недоверии ряда стран ЕС к данным США по Украине
  • AP

«Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьёзно к этому относимся и за последние несколько недель уже заявляли, что располагаем и получаем очень тревожную информацию», — сказал в интервью РБК пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США передали некоторым странам НАТО и ЕС данные о подготовке «вторжения» России на Украину, поскольку некоторые союзники не доверяли подобным утверждениям Вашингтона.

Как заявил один из источников, многие союзники США «не были уверены, что происходит что-то серьёзное».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной якобы для подготовки к вторжению на территорию соседнего государства. Дипломат отметила, что, «исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США».

По мнению Захаровой, в Соединённых Штатах проводят «спецоперацию по нагнетанию обстановки» вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

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