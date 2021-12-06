В Госдуме отреагировали на слова Блинкена об «угрозе» Украине со стороны России

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Ангелина Шурпина
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT предположение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России.
В Госдуме отреагировали на слова Блинкена об «угрозе» Украине со стороны России
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«К сожалению, сегодня страны НАТО рассматривают соседнюю с нами Украину как плацдарм для провокаций против России. И делают всё, чтобы атмосфера напряжённости поддерживалась, заставляя руководство Украины действовать в том же русле», — отметил Чепа.

Депутат заявил о том, что «страны НАТО во главе с США ничего не делают для того, чтобы заставить Украину выполнять минские договорённости».

«То, что мы готовим какие-то действия против Украины, — это абсурд и провокация», — заключил парламентарий.

Ранее Блинкен предположил, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России.

По его словам, против Украины в социальных сетях ведётся пропагандистская кампания.

Он выразил надежду, что Россия «пойдёт по пути деэскалации».

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