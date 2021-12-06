В Госдуме отреагировали на слова Блинкена об «угрозе» Украине со стороны России
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«К сожалению, сегодня страны НАТО рассматривают соседнюю с нами Украину как плацдарм для провокаций против России. И делают всё, чтобы атмосфера напряжённости поддерживалась, заставляя руководство Украины действовать в том же русле», — отметил Чепа.
Депутат заявил о том, что «страны НАТО во главе с США ничего не делают для того, чтобы заставить Украину выполнять минские договорённости».
«То, что мы готовим какие-то действия против Украины, — это абсурд и провокация», — заключил парламентарий.
Ранее Блинкен предположил, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России.
По его словам, против Украины в социальных сетях ведётся пропагандистская кампания.
Он выразил надежду, что Россия «пойдёт по пути деэскалации».