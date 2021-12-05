Политолог Дудчак прокомментировал слова Грушко о желании Украины «залезть» под внешнее управление

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Анастасия Румянцева
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы МИД России Александра Грушко о желании Украины «залезть» под внешнее управление.
Политолог Дудчак прокомментировал слова Грушко о желании Украины «залезть» под внешнее управление
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

По словам Грушко, украинские власти делают это, чтобы «большие кураторы» разделили их ответственность за неисполнение своих обязательств.

Дудчак подчеркнул, что киевская власть хочет сделать так, чтобы её уже не спрашивали о выполнении Минских соглашений, чтобы «снять с себя всяческую ответственность за происходящее в стране».

«И так все прекрасно понимают, что апеллировать к Киеву, к президенту Украины или ещё к каким-то чиновникам высшего ранга — бессмысленно, они ничего не решают. Они пытаются сохранить источники своих доходов, выполняя волю и пожелания американской администрации. Их уже утомили требования, в том числе европейских лидеров... Они уже не способны улучшить ситуацию в самой стране. Если бы их волновали бы проблемы населения, то это каким-нибудь образом бы отражалось на их деятельности», — отметил политолог.

Ранее Грушко заявил о желании Украины «залезть» под внешнее управление.

В июне на прямой линии российский лидер Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

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