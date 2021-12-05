Политолог Светов высказался о заявлении ЕП об условии «сворачивания» «Северного потока — 2»

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT призыв главы фракции «Европейская народная партия» Европарламента Манфреда Вебера «свернуть» проект «Северный поток — 2», если Россия и Украина развяжут вооружённый конфликт.

«Господин Вебер всегда был против «Северного потока — 2», и он высказывался на этот счёт достаточно активно и агрессивно», — отметил Светов.

По его словам, сейчас на ситуацию также влияют предстоящие переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Эксперт подчеркнул, что в этой обстановке появляются «истерические заявления», цель которых — обвинить Россию в якобы агрессии.

«Печатаются какие-то карты «вторжения», размещения войск, то есть идёт нагнетание обстановки до уже невозможной истерии. То есть «Северный поток — 2» превратился в такую разменную монету: дескать, если вы что-то не будете делать, как требуют Европейский союз и НАТО, то «Северный поток — 2» не будет действовать», — отметил политолог.

При этом он пояснил, что «все их санкции оказались преодолимыми».

«Поэтому им кажется сейчас, что именно «Северным потоком — 2» можно как дубиной заставить Россию действовать так, как они хотят», — заявил собеседник RT.

Ранее Вебер в интервью Bild am Sonntag призвал «свернуть» проект «Северный поток — 2», если Россия и Украина развяжут вооружённый конфликт.