Аналитик Юшков объяснил названное ЕП условие для «сворачивания» «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT призыв главы фракции «Европейская народная партия» Европарламента Манфреда Вебера «свернуть» проект «Северный поток — 2», если Россия и Украина развяжут вооружённый конфликт.
Аналитик Юшков объяснил названное ЕП условие для «сворачивания» «Северного потока — 2»
  • Reuters

Юшков подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации ситуации. При этом специалист заявил, что это нужно как раз «противникам России для того, чтобы обосновать новую волну санкций, удар по «Северному потоку — 2». 

«По нынешнему законодательству, по международному и по европейскому в частности, проект ничего остановить не может. То есть невозможно взять и отказаться от него. По закону сами европейские регуляторы обязаны выдать и сертификат о готовности, и разрешение на ввод в эксплуатацию», — объяснил эксперт.

Он отметил, что сейчас процесс затягивается, но если руководствоваться нынешним законодательством, то газопровод со временем заработает.

«И остаётся последний шанс, как его можно остановить: только прямыми санкциями со стороны Евросоюза... Соответственно, надо обосновать, почему мы берём и вводим эти санкции. Вот они как раз готовят обоснование... Потому что Россия зачем-то якобы «нападает» на Украину», — объяснил эксперт.

Ранее Вебер в интервью Bild am Sonntag призвал «свернуть» проект «Северный поток — 2», если Россия и Украина развяжут вооружённый конфликт.

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