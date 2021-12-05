В ЕП назвали условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2»

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Глава фракции «Европейская народная партия» Европарламента Манфред Вебер в интервью Bild am Sonntag призвал «свернуть» проект «Северный поток — 2», если Россия и Украина развяжут вооружённый конфликт.
В ЕП назвали условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2»
  • © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

«Угроза для Украины в свете недавнего развёртывания российских войск на границе реальна. Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», — приводит его слова ТАСС.

Он назвал сложившуюся ситуацию испытанием для НАТО и всего западного сообщества.

По мнению депутата Европарламента, в альянсе ясно дали понять, что Москва вынуждена будет «заплатить высокую цену» в случае агрессии против Украины. Вебер призвал новую правящую коалицию ФРГ чётко обозначить эту цену.

«Газопроводу «Северный поток — 2» конец, ввод в эксплуатацию (будет в этом случае. — RT) исключён», — сказал он.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

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