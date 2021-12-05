В Совфеде призвали Европу преcечь украинский саботаж Минских соглашений
- РИА Новости
Ковитиди подчеркнула, что Европа должна предпринять «действенные меры по ликвидации украинского саботажа Минских соглашений».
«Европейский континент усилиями США и Великобритании превращается в арену военного противостояния. У старушки Европы большие проблемы, занесённые заокеанскими ветрами», — отметила сенатор.
По её словам, единственный способ избежать «украинского торнадо американского происхождения» — это «понудить Украину исполнить Минские соглашения».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.
По словам министра, российская сторона привлекает внимание Германии и Франции к этому вопросу.