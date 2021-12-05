В Совфеде призвали Европу преcечь украинский саботаж Минских соглашений

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.
В Совфеде призвали Европу преcечь украинский саботаж Минских соглашений
  • РИА Новости

Ковитиди подчеркнула, что Европа должна предпринять «действенные меры по ликвидации украинского саботажа Минских соглашений».

«Европейский континент усилиями США и Великобритании превращается в арену военного противостояния. У старушки Европы большие проблемы, занесённые заокеанскими ветрами», — отметила сенатор.

По её словам, единственный способ избежать «украинского торнадо американского происхождения» — это «понудить Украину исполнить Минские соглашения».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.

По словам министра, российская сторона привлекает внимание Германии и Франции к этому вопросу.

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