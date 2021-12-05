В Совфеде призвали Европу преcечь украинский саботаж Минских соглашений

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.

Ковитиди подчеркнула, что Европа должна предпринять «действенные меры по ликвидации украинского саботажа Минских соглашений».

«Европейский континент усилиями США и Великобритании превращается в арену военного противостояния. У старушки Европы большие проблемы, занесённые заокеанскими ветрами», — отметила сенатор.

По её словам, единственный способ избежать «украинского торнадо американского происхождения» — это «понудить Украину исполнить Минские соглашения».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.

По словам министра, российская сторона привлекает внимание Германии и Франции к этому вопросу.