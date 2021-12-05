Глава Красного Креста высказался по поводу появления штамма «омикрон»

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Глава Красного Креста Франческо Рокка в интервью RT высказался о появлении штамма «омикрон» коронавируса.
Глава Красного Креста высказался по поводу появления штамма «омикрон»
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

По его словам, «омикрон» является доказательством необходимости вакцинации от коронавируса.

«Мы называем это самым веским доказательством того, что если не будет вакцинации по всему миру, если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок», — отметил он.

Глава организации также призвал не винить южноафриканских учёных за то, что они указали научному сообществу на это новое открытие.

«Это просто смехотворно и ставит под угрозу наше будущее, поскольку в дальнейшем другие страны могут утаить свои открытия от научного сообщества из страха перед ограничениями и санкциями, как это было с ЮАР», — добавил Рокка.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным.

Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

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